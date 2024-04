Motociclista fica em estado grave ao cair após passar em buraco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um acidente de trânsito deixou o motociclista Waldemir Bragança da Silva, de 52 anos, gravemente ferido na tarde desta terça-feira, 16, na rua Eleonora de Moraes, localizada no Residencial Santo Afonso, Segundo Distrito.

De acordo com relatos de testemunhas, Waldemir trafegava em uma motocicleta modelo Biz branca quando precisou desviar de um aluno de um colégio militar que estava andando no meio da rua. Ao tentar evitar o estudante, ele perdeu o controle da moto e colidiu contra um buraco na via.

O impacto do acidente lançou o motociclista a cerca de cinco metros de distância, deixando-o com dores pelo corpo. A moto também derrapou sobre o asfalto.

Populares prestaram os primeiros socorros a Waldemir e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Paramédicos prestaram os atendimentos e pediram apoio da ambulância de suporte avançado devido à gravidade da situação.

Waldemir foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave, com fraturas na clavícula e nas costelas, além de um possível pneumotórax devido à perfuração do pulmão.

A área do acidente foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para a realização da perícia. Após o procedimento, a moto foi removida do local.