Davi Brito é o campeão do BBB 24 com 60,52 % dos votos

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou contando que o BBB 24 mexeu com o país de norte a sul.

“O Norte vibra com a Cunhã-Poranga, a mulher que uniu os bois. No Sul, não me perguntes onde fica o Alegrete, porque todo mundo conhece o Matteus. No meio disso, Salvador. Muitos baianos cruzaram com Davi e não tinham como saber o fenômeno que estava vendo”, afirmou Tadeu.

“Pensar que você esteve tão próximo de apertar o botão, Davi. Ali tudo parecia perdido. Como foi importante ter a Isabelle ao seu lado”, continuou.

Na sequência, ele apontou que Isabelle sempre esqueceu seus próprios interesses para ajudar os outros. Tadeu ressaltou que, mesmo com quase toda a casa contra Davi, ela ficou ao seu lado.

Tadeu seguiu elogiando Davi. “Difícil lembrar algum desses 100 dias em que Davi não estivesse no centro da história.”

O apresentador ressaltou que o baiano foi humilde e inteligente. “Com essa inteligência e disciplina e mais o que você já ganhou, independente de resultado, pode falar pra aquela moça grávida que o filho dela vai ser doutor, com certeza.”

Na sequência, ele apontou que o estilo de jogo de Matteus era diferente e que ele era o candidato sem rejeição. “No convívio, sempre foi o cara mais cordial.”

“Nós já vimos de tudo em mais de 20 edições de BBB. Diversos tipos de perfis já ganharam. (…) Hoje o BBB confirma que o que nosso povo precisa de oportunidade para mostrar seu valor. De norte a sul do país, quantas pessoas não estão se vendo e torcendo pelos três finalistas. A vitória vai pra uma pessoa que merece por tudo que é, pela esperança que representa e por tudo que entregou nesses dias. A vitória é sua, doutor Davi.”

Veja:

Com 60,52% dos votos, Davi é o campeão do #BBB24! Matteus é o vice-campeão com 24,50% de votos, e Isabelle ficou em terceiro lugar com 14,98% da média de votos 🏆 #RedeBBB #FinalBBB24 pic.twitter.com/i60vTtwRhU

— Big Brother Brasil (@bbb) April 17, 2024