Bolsonarista, José Alex sinaliza apoio a Marcus Alexandre: “É um cara que tem grandeza de coração”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

“Sou um cidadão brasileiro que quero ver um país justo, livre, democrático em que a gente tenha a liberdade de ir e vir e de se manifestar”. Foi assim que o diretor da Santa Casa de Misericórdia do Acre, José Alex, respondeu à primeira pergunta do jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz, desta terça-feira (16). A pergunta foi se ele é bolsonarista.

Não admitindo ser confessadamente partidário do ex-presidente Jair Bolsonaro, após ser provocado mais de uma vez por Vaz e tentar fugir do questionamento, o ex-deputado estadual diz que há erros tanto na direita quanto na esquerda. “Estão ambas erradas nesse comportamento de radicalismo. O Brasil está acima de tudo isso”, considera.

Publicidade

Sobre Bolsonaro e Lula, ele fez uma afirmação parecida: “Os dois tinham de ver o Brasil. Se o país está dando certo, se o povo escolheu um, que o que perdeu apoie aquilo que for bom, divirja do que está errado, mas não prejudique o sistema brasileiro, o dia a dia da população”, afirmou.

No decorrer da conversa, em meio às informações sobre o atual momento da instituição que administra, José Alex falou sobre as movimentações partidárias com vistas às eleições municipais e, mesmo sem revelar em quem pretende votar, demonstrou que apoiará o candidato do MDB, Marcus Alexandre.

“É um cara que tem grandeza de coração”, avaliou Alex, referindo-se ao pré-candidato Marcus Alexandre. José Alex lembrou um episódio em que o ex-prefeito regularizou uma situação de alvará da Santa Casa após oito anos. Segundo ele, o sistema político da época impedia que ele tivesse acesso ao documento.

Sobre Bocalom, ele disse que é um homem honesto. “Fator que conta muito”, salientou. A respeito da eleição municipal deste ano em Rio Branco, considerou que será fácil. Segundo ele, o lado para o qual o governo pender levará grande vantagem. “O governo leva 15 por cento sem fazer esforço nenhum”, afirmou.