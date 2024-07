Previsão é de tempo firme, seco e ensolarado nesta quinta no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 25, indica tempo firme, seco e ensolarado no Acre, Rondônia, na maior parte do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru, segundo informações do portal O Tempo Aqui.

De acordo com a previsão, haverá calor e chuvas intensas, acompanhadas de raios, no noroeste, norte e nordeste do Amazonas.

Previsão detalhada para o Acre:

Leste e Sul do Estado (microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira):

– Tempo firme, quente, seco e ensolarado, com noite amena. Não chove.

– Umidade relativa do ar mínima: entre 25% e 35% durante a tarde.

– Umidade relativa do ar máxima: entre 75% e 85% ao amanhecer.

– Ventos fracos a calmos, vindos do nordeste com variações de leste e norte.

Centro e Oeste do Estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá):

– Tempo firme, quente, seco e ensolarado. Não chove.

– Umidade relativa do ar mínima: entre 30% e 40% durante a tarde.

– Umidade relativa do ar máxima: entre 85% e 95% ao amanhecer.

– Ventos fracos a calmos, com rajadas eventuais, vindos do norte com variações de nordeste e noroeste.

Temperaturas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre:

– Mínimas: entre 17°C e 19°C

– Máximas: entre 34°C e 36°C

.Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus:

– Mínimas: entre 16°C e 18°C

– Máximas: entre 35°C e 37°C

Plácido de Castro e Acrelândia:

– Mínimas: entre 17°C e 19°C

– Máximas: entre 34°C e 36°C

.Sena Madureira e Manuel Urbano:

– Mínimas: entre 18°C e 20°C

– Máximas: entre 34°C e 36°C

Tarauacá e Feijó:

– Mínimas: entre 19°C e 21°C

– Máximas: entre 35°C e 37°C

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves:

– Mínimas: entre 20°C e 22°C

– Máximas: entre 33°C e 35°C

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão:

– Mínimas: entre 20°C e 22°C

– Máximas: entre 33°C e 35°C