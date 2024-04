O que aconteceu

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os ex-brothers mostraram seus looks para comparecer à final do programa. Alguns deles apostaram em mudanças no visual, alterando o corte ou a cor do cabelo.

Os finalistas ganharam roupa da produção para a noite. Davi, Isabelle e Matteus receberam um look para usar durante o anúncio do campeão do reality.

Publicidade

Davi

Isabelle

Matteus

Alane: Beatriz: Giovanna:

Leidy Elin: Luigi: MC Binn:

Pizane: Vanessa Lopes: Wanessa Camargo:

Yasmin: