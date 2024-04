Após ser acusada de sorofobia, Regina Volpato se explica: ‘Ignorância’; Entenda termo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta segunda-feira (15/04), a apresentadora Regina Volpato foi as redes sociais para se explicar. Ela está sendo acusada de praticar sorofobia (preconceito contra pessoas com HIV), após um vídeo viralizado.

Nas redes sociais, ela apareceu de cara limpa, e declarou: “Eu preciso pedir desculpa e me retratar com as pessoas que ofendi por conta da minha ignorância e da falta de informação no vídeo que publiquei ontem. Eu apaguei o vídeo e quem me conhece sabe que não sou de apagar conteúdo quando erro, pois prefiro assumir o erro. No entanto, no caso desse vídeo, era mais do que erro”.

E continuou: “Foi preconceito, desinformação… Enfim, eu pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, algo que se chama sorofobia. Então, de verdade, eu peço desculpas e já busquei informações sobre o assunto. Preciso agradecer pelo tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram atenção”.

“Foram comentários profundos e informativos, comentários e que fizeram com que eu me arrependesse muito desse vídeo… Muito obrigada a todas as pessoas que me trataram desse jeito e me informaram. Teve quem xingasse? Teve! Mas eu até que entendo. Tá tudo certo e faz parte do pacote”, finalizou.

Veja o vídeo viral:

