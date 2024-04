Após detonar físico de Gracyanne, Val Marchiori critica corpo de Sidney Magal

Val Marchiori já protagonizou várias polêmicas e tretas com suas falas. A mais recente foi com Jojo Todynho. A socialite zombou do peso da cantora do hit “Que tiro foi esse?” durante participação em um podcast. A empresária falou sobre o peso de Jojo, comentando uma possível dificuldade de Jojo em manter relação sexual, chegando a comparar o ato com uma laranja espremida. Jojo não deixou barato e se manifestou sobre o assunto.

