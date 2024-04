Alexandre Correa chama Ana Hickmann de ‘mentirosa compulsiva’ e ataca Leo Dias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta terça-feira (16), Alexandre Correa publicou uma série de stories para expor a sua revolta com duas pessoas: Ana Hickmann e Leo Dias. Ao se deparar com o vídeo em que a ex-mulher diz que não o proíbe de ver o filho, conteúdo compartilhado pelo jornalista, o empresário soltou o verbo para cima dos dois.

“Eu vou mandar um recado aqui para o Leo Dias. Ele, que é o especialista em contar mentiras a meu respeito, o funcionário do mês da Ana Hickmann, publicando trechos do vídeo dela com o pateta do Eduardo Guedes… Ela nega que tenha proibido eu ver o Alexandre, mas é mentira!”, disparou o pai de Alezinho.

Alexandre Correa afirmou que, se conseguiu visitar o filho, não foi pela bondade da ex, mas sim por conta do bom trabalho de seus advogados. “Eu só consegui ver o meu filho porque a doutora Diva e o doutor Ênio atuaram de maneira enérgica. Caso contrário, não teria visto o meu filho nunca. Além disso, a Ana Hickmann ainda tem três petições de guarda unilateral e visita assistida”, continuou o empresário.

INDIGNAÇÃO

Transtornado com tudo o que foi dito pela contratada da Record, Alexandre não mediu palavras para descrever a mãe de seu herdeiro. Desafiando o Leo Dias, o empresário disse: “A Ana Hickmann é mitomaníaca, mais conhecida como mentirosa compulsiva, e você passa recibo para as mentiras dela e do Eduardo Guedes”.

“Mas imagine você, há 155 dias nessa guerra, tendo que enfrentar a Ana Hickmann. Ela, com posse de dinheiro, com a imprensa ao seu lado, com o Leo Dias de funcionário do mês e todo mundo protegendo as mentiras dela. Além de toda essa humilhação, eu ainda tenho que enfrentar um Leo Dias, que ganhou audiência me difamando e me sepultando”, concluiu Correa.

UOL via Observatório dos Famosos