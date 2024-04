Vasco marca aos 52 minutos e empata em 3 a 3 com o Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um jogão, com emoção do início ao fim. Assim pode ser definido o clássico entre Rio Branco e Vasco, na tarde desta segunda-feira (15) que fechou a segunda rodada do returno do Campeonato Estadual.

O Estrelão, que queria a vitória para se isolar na liderança, abriu o placar com o zagueiro Uberada aos 21 minutos. De pênalti, Daniego empatou para o Vasco. No final do primeiro tempo, o lateral Índio, do Rio Branco, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Rio Branco marcou duas vezes, com Carrapeta e Vytinho, e abriu 3 a 1 no placar. Quando a partida se encaminhava para a vitória estrelada, o Vasco conseguiu o empate de forma heróica. Aos 48 minutos, Raelison fez o segundo do cruzmaltino e, aos 52, no último lance do jogo, o zagueiro Bolacha empatou a partida.

Com o empate, o Rio Branco divide a liderança com o Humaitá. Já o Vasco, consegue o primeiro ponto no returno e segue com chances do título.

Veja a classificação após o término da segunda rodada.

Rio Branco – 4 pt

Humaitá – 4 pt

Independência – 3 pt

Galvez – 3 pt

São Francisco – 1 pt

Vasco – 1 pt