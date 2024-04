Manifestantes do MST ocupam fazenda durante protesto no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra (MST) iniciaram um protesto em Parauapebas, no sudeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (15).

Os manifestantes querem cobrar o cumprimento de um acordo firmado com representantes do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra) no fim de 2023.

O protesto é feito por cerca de 5 mil famílias do acampamento “Terra e Liberdade”, segundo o MST.

A ocupação é na fazenda Aquidoana, local reivindicado pelo MST para a aquisição do imóvel a fim de estabelecer acampamento.