Luciano Huck tropeça e quase cai ao vivo durante exibição do ‘Dança dos Famosos’;

O ‘Domingão com Huck‘ contou com um momento inusitado neste domingo, 14. Luciano Huck tropeçou, e quase caiu durante a exibição da ‘Dança dos Famosos’. O acidente ocorreu enquanto o apresentador interagia com os jurados convidados Eduardo Sterblitch e Júlia Lemmertz.

Huck quase foi ao chão no momento em que a plateia aplaudia os convidados. Na sequência, a edição do programa adicionou um apito para esconder o “palavrão” que o apresentador disse no momento do “quase tombo”.

Após o ocorrido, os participantes brincaram com a situação. “O seu santo é forte, Luciano”, afirmou Eduardo Sterblitch. “Poderia ter continuado a dança”, opinou Livia Andrade.

Assista ao vídeo abaixo:

Dia de tombos na tv: luciano huck quase foi pro chão no Domingão. Videocassetadas

Depois da Virgínia foi a vez do Luciano.#Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/ASrrlu9zJ9

— Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) April 14, 2024



Fonte: IstoÉ