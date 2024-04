BBB24: Mãe de Matteus se revolta contra sites decretando vitória de Davi

Luciene Amaral, mãe de Matteus, participante do BBB 24, expressou sua insatisfação com as especulações que afirmam que Davi já está garantido como o campeão do programa, mesmo antes da final. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Luciene criticou essa narrativa. Ela questionou a lógica de proclamar um vencedor antes mesmo da formação oficial do pódio.

Publicidade

Luciane expressou sua revolta em ver que vários sites comunicam já ter um ganhador do ‘BBB’. Ainda mal se definiram os finalistas, questionou ela, visivelmente indignada. Ela continuou afirmando que já estão circulando por vários lugares que o vencedor já foi escolhido e perguntou como devemos reagir a isso.

A mãe de Matteus enfatizou o esforço e a dedicação de todos os envolvidos na jornada dos participantes, desde familiares e amigos até assessores e administradores de redes sociais. Ela destacou que muitas pessoas sacrificaram suas próprias vidas para apoiar os participantes do programa. Ela afirmou que passaram noites e dias trabalhando, e que há pessoas que abandonaram suas próprias vidas para se envolverem com a causa de cada um dos participantes lá dentro da casa.

Luciene não conseguiu conter sua indignação e descreveu a atitude de alguns espectadores que já decretaram Davi como o vencedor como desumana e uma falta de respeito. Ela declarou que isso não está certo e que o vencedor será quem o público escolher, quem o público achar merecedor, do contrário seria desrespeitoso com todas as equipes e com todos os participantes que estiveram na casa do Big Brother.