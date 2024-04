Abaixo-assinado reúne 4 mil assinaturas e Deracre diz que Dias Martins receberá ações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais de quatro mil moradores dos bairros Universitário, Tucumã, Portal da Amazônia e comunidades adjacentes assinaram um documento entregue ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) esta semana, pedindo o adiantamento da pavimentação de um trecho de menos de dois quilômetros da estrada Dias Martins que aguarda a ação do poder público há mais de 15 anos.

De acordo com os moradores da região, além da dificuldade na trafegabilidade da estrada, a falta de pavimentação impede a implementação de outras políticas públicas, como a criação de uma linha de ônibus e a expansão do Parque do Tucumã. “Aqui os problemas só se acumulam. No verão, ninguém suporta tanta poeira e buracos. No inverno, com a chuva, é difícil até pra ficar de pé”, afirma Miquéias de Oliveira Vasconcelos, líder comunitário.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, será necessário o investimento de mais de R$ 8 milhões para pavimentar definitivamente a estrada Dias Martins. A obra está em fase de projeto e já foi alocada emenda parlamentar de R$ 6,5 milhões para a realização, mas depois de protocolado o abaixo-assinado, o departamento decidiu que vai realizar ações emergenciais. “Uma equipe do órgão deve executar ações paliativas no trecho da estrada dando acesso e trafegabilidade para as famílias, no próximo verão”, disse a assessoria.

Ao saber da decisão do Deracre, Miquéias de Oliveira Vasconcelos disse temer que as ações paliativas causem o relaxamento do departamento para resolver os problemas da estrada Dias Martins definitivamente. “Temos que pensar em soluções a longo prazo, se não vamos continuar com os mesmos problemas que causam a diminuição da qualidade de vida desses moradores. Já há a verba. Por que não resolver o problema logo? Não dá pra aceitar remendo. Porque no ano que vem vamos passar por angústias que já passamos há mais de 15 anos? O que nós queremos então é: já que o dinheiro já está alocado, que haja uma sensibilidade por parte do Deracre para resolver, e não para adiar a solução do problema”, afirmou.