Palmeiras derrota o Vitória na estreia no Brasileirão com gol de Ríos

Atual bicampeáo, o Palmeiras estreou no Camoeonato Brasileiro derrotando o Vitória por 1 a 0, neste domingo (14), no Barradão, em Salvador. O gol da vitória foi de Richard Rios, no primeiro tempo. Mesmo sem ser brilhante, o Verdão controlou bem o jogo e soube administrar um Vitória que pouco ameaçou. Mesmo jognaod em casa, o Leão sentiu o peso da volta à Série A e não foi páreo em momento algum da partida.

Em seu próximo jogo, o Palmeiras enfrenta o Internacional nesta quarta-feira(17), às 21h30, no Allianz Parque. Já o Vitória terá o clássico contra o Bahia, domingo (21), às 16h. O Leão entraria em campo no meio da semana diante do Cuiabá, mas o jogo foi adiado porque o clube do Mato Grosso atuará pela Copa Verde.

Palmeiras marca no primeiro tempo

A primeira etapa foi morna, sem grande intensidade de ambas as partes. Ainda assim, os dois times criaram boas chances. Na primeira, aos 17 minutos, Raphael Veiga finalizou de fora da área para boa defesa de Lucas Arcanjo. O Vitória deu o troco em seguida: Lucas Esteves cruzou da esquerda, Alerrandro não dominou e Weverton se antecipou.

Aos 20, afinal, o gol palmeirense. Veiga cruzou da esquerda, Endrick ajeitou, Rony passou para trás e Richard Rios bateu. A bola desviou e enganou nLucas Arcanjo: 1 a 0. Mesmo com o gol, o Vitória demorou a reagiu. Entretanto, quando o fez, ameaçou igualar o placar em conclusões de Mtheus Gonçalves e Osvaldo, ambas parando em defesas do goleito palmeirense.

Segundo tempo

Em desvantagem no placar, o Vitória até deu a impressão de que partiria para tentar o empate. Desse modo, logo no primeiro minuto criou ótima chance com Matheuzinho, que finalizou e a bola desviou para escanteio. Contudo, com o passar do tempo, o ânimo dos anfitriões arrefeceu. Sendo assim, o Palmeiras, em suma, conseguiu controlar o ritmo do jogo a seu feitio. Com isso, a partida caminhou de maneira morosa para o apito final.

Antes disso, entretanto, Rony teve a melhor oportunidade de ampliar o placar aos 36. O goleiro adversário falhou e a bola sobrou para o atacante, mas ele demorou a concluir e a defesa rubro-negra se recuperou a tempo. Perto do fim, em contra-ataque, Luís Guilherme serviu Gabriel Menino, que chutou e só não marcou porque a bola desviou na zaga.

VITÓRIA 0X 1 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro 2024 – 1ª Rodada

Data: 14/04/2024

Local: Estádio Barradão, em Salvador, Bahia

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca (Zé Hugo, 40’/2ºT), Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William Oliveira, Dudu (Matheus Gonçalves, 31’/1ºT), Rodrigo Andrade (Jean Mota, 20’/2ºT) e Matheuzinho; Osvaldo (Iury Castilho, 20’/2ºT) e Alerrandro (Luiz Adriano, 20’/2ºT). Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Rios ((Flaco López, 20’/2ºT) e Raphael Veiga (Fabinho, 20’/2ºT); Estêvão (Lázaro, 15’/2ºT), Endrick (Luís Guilherme, 15’/2ºT) e Rony (Navez, 45’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Richard Rios, 20’/1ºT (0-1)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes:Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Lucas Esteves, Camutanga, Alerrandro (VIT); Richard Rios, Gabriel Menino, Flaco López, Endrick, Mayke (PAL)

Cartão Vermelho: –