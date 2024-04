Influenciadora grita palavrão no ‘Domingo Legal’ e choca Celso Portiolli: “Meio-dia”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Rafa Uccman foi uma das convidadas do Domingo Legal deste domingo (14) e gerou muito entretenimento nas redes sociais ao soltar um palavrão durante uma dinâmica. O momento deixou o apresentador Celso Portiolli surpreso.

A situação aconteceu durante a prova da bomba do Passa ou Repassa. Rafa Ucmann disputou o jogo ao lado de Zé Felipe e do influenciador Álvaro, contra Virginia Fonseca, Lucas Guedez e Margareth Serrão, mãe da apresentadora do Sabadou. Na ocasião, a influenciadora precisava falar rapidamente uma palavra que começasse com a sílaba “ca”.

Publicidade

“Casa”, afirmou Lucas Guedez. Sem papas na língua, Rafa gritou: “C*ralho!”, e em seguida: “C*cete!”, para tentar se corrigir. Celso Portiolli ficou surpreso com as palavras escolhidas e caiu na risada. Quem também se divertiu foram os internautas nas redes sociais. “Rafa Uccman soltando um c*ralho em pleno meio-dia no SBT!”, comentou uma.

Fonte: Contigo!