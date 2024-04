Cantora se recusa a cantar no aniversário de Lua e arruma confusão com Viih Tube

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Viih Tube e Eliezer se envolveram em uma polêmica e tanto com Manuh Bahtidão no aniversário de um aninho de Lua, filha do casal. Isso porque ela se recusou a cantar no evento após confusão e as duas trocaram farpas e acusações nas redes sociais. Entenda o que aconteceu!

Por meio de sua conta oficial, Manuh fez um pronunciamento após desistir de cantar na festa infantil. “Estou muito triste com tudo o que aconteceu, sou muito fã da família! Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também porque sou mãe”.

Publicidade

Em seguida, esclareceu: “Mas estou exausta, e ainda tenho trabalho hoje! Eu estou voltando pro Mato Grosso, amanhã eu venho aqui falar com vocês e vou explicar tudo que aconteceu. Peço desculpas a todos por não ter conseguido me apresentar no aniversário dessa criança linda, desejo toda felicidade do mundo! Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo pra prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente”.

Em entrevista ao Portal LeoDias, a cantora deu os detalhes de como tudo aconteceu. Inicialmente, ela estava fazendo um show em Mato Grosso e Viih Tube teria pago um jatinho para levá-la até São Paulo, onde foi o aniversário de Lua. Entretanto, o avião enfrentou problemas e ela precisou esperar por outro transporte que atrasou.

“Eu fiquei até 6h esperando o Monteiro (funcionário responsável pela logística de Manu para o evento de Viih Tube) ou o piloto responder, ai eu falei para o Andrea: ‘Eu vou descansar, cancela o evento, pede desculpas para a Viih e quando eu acordar eu vou falar com ela e assim que amanhecer pede o dinheiro de volta para essa empresa que eu vou ressarcir a Viih Tube. Foi o valor de R$ 160 mil que ela pagou no jato”, continuou.

Entretanto, nesse meio tempo, foi encontrada uma solução para que ela decolar às 13h para a festa. Segundo Manuh, chegou por volta das 18h em São Paulo, mas disse que não foi bem recepcionada ao chegar no local, já que nenhuma assessoria ou família foi conversar com ela.

“O avião que havíamos alugado era um jato e o avião que chegou lá era um turbo hélice, então para eu não me indispor com a Viih e não ficar mais chato, eu entrei nesse avião e chegamos 18h aqui”, contou. “Eu cheguei troquei de roupa, desci e no caminho do palco eu vi a Viih e fui cumprimentar ela e falei: ‘Oi, Viih! Tudo bem?’ e ela disse: ‘Oii!’ e foi embora. Ai eu virei para assessora que estava me guiando até o palco e perguntei: ‘A Viih Tube é assim com todo mundo?’ e ela falou: ‘Não sei’. Eu fiquei sem acreditar naquilo que estava acontecendo e me perguntei: ‘o que eu estou fazendo aqui?’, porque eu fui de coração, minha família ama a criança, a Lua”, contou.

Em seguida, ainda em entrevista ao Portal LeoDias, Manuh Bahtidão disse que, após finalmente chegar, Viih pediu para que ela cantasse apenas 30 minutos e foi aí que se revoltou com a situação. “Eu viajei 4 horas, tive toda uma despesa para estar aqui, nem comer eu comi hoje. Então eu virei para o meu marido e falei: ‘Anderson eu quero ir embora. Eu não estou bem, não estou feliz, eu não estou bem para entregar o meu melhor. Eu não vou ganhar nada cantando aqui’”, finalizou.

Viih Tube também se esclareceu nas redes sociais e disse que, na verdade, chegou a fretar um jatinho, mas a cantora acabou perdendo e, por isso, chegou tarde. Após a polêmica ganhar ainda mais capítulos, a esposa de Eliezer alfinetou: “Gente, já falei que tudo bem, que já foi… agora, falar que eu ignorei é brincadeira hein KKKK eu cumprimentei educadamente e fui curtir minha filha. Se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar ovo dela depois de chegar 2h30 atrasada eu sinto muito”.

Fonte: Contigo!