‘BBB 24’: Com medo, Alane desaba em lágrimas e Davi consola a sister

No próximo domingo, 14, acontecerá o último Paredão do ‘BBB 24’, antes da grande final. Na berlinda, Alane disputa contra Isabelle e Matteus pela preferência do público. Porém, com medo da eliminação, ela caiu no choro.

No Quarto Fadas, Davi consolou a sister Davi e tentou ajudá-la. “Fique assim não, viu, Alane? Não fique assim, não. Confia!”. Sendo direta, Alane desabafou: “Tô tentando, Davi… Eu confio, mas eu tô com medo”.

O baiano, então, abraçou a sister e deu um beijo em sua testa. “Não precisa ter medo, viu? Fica em paz. Vá aproveitar esse último dia. Vai dar tudo certo. Tá bom? Vai dar tudo certo. Relaxa, confia em Deus”, continuou ele. “Obrigada, Davi”, agradeceu a paranaense. “Você é uma menina especial, forte, guerreira”, afirmou Davi.

Lembrando que segundo as enquetes, a votação pode ser imprevisível. De acordo com a pesquisa feita neste sábado, 13, pelo Votalhada, Alane está em primeiro lugar com 50% dos votos, e manauara está com uma diferença pequena com 45% da votação popular. Já na UOL, Isabelle está com 50,13%, contra 46,21% de Alane.

Fonte: Terra