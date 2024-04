Athletico atropela Cuiabá e vence por goleada na estreia do Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Athletico teve o chamado “início perfeito” de Campeonato Brasileiro. Com uma ótima atuação, a melhor em muito tempo, o Furacão venceu o Cuiabá por 4×0 na tarde deste domingo (14), na Ligga Arena. Jogando com muita intensidade e ofensividade, em especial no primeiro tempo, o Rubro-Negro teve um início de time que quer lutar pelo título. Pablo, Canobbio, Léo Godoy e Mastriani marcaram os gols atleticanos.

A maratona do Athletico segue nesta semana exclusiva de Brasileirão. Na quarta-feira (17), às 19h, o Furacão vai à Arena do Grêmio enfrentar o campeão gaúcho. E no domingo (21), às 16h, o Rubro-Negro retorna ao estádio Mário Celso Petraglia para encarar o Internacional, já pela terceira rodada. Já o Cuiabá não joga pela Série A no meio de semana, pois fará a ida da semifinal da Copa Verde contra o Vila Nova, quarta, às 20h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Publicidade

O jogo do Athletico

Mantendo o time que goleou o Rayo Zuliano, o Athletico iniciou a partida na pressão, sem dar espaços ao Cuiabá. Adiantando Canobbio, o Furacão tinha superioridade numérica no ataque, tendo sempre um jogador livre. E o controle não diminuiu depois do primeiro gol, marcado por Pablo, após escanteio cobrado por Fernandinho e desviado por Julimar. Com um jogo muito agressivo, o Rubro-Negro teve uma série de oportunidades para ampliar a vantagem. O que acabou fazendo duas vezes em dois minutos: primeiro com Canobbio aos 37, após linda jogada de Fernandinho, e depois com Léo Godoy, após roubo de bola no ataque.

Com o placar encaminhado, o Athletico naturalmente diminuiu o ritmo no segundo tempo. Com isso, o Cuiabá ganhou mais terreno para jogar, mas dando o contra-ataque para os donos da casa. E assim Walter trabalhou em chegadas de Canobbio, Fernandinho, Julimar e Pablo. Mas o goleiro não parou Mastriani, que desviou a cobrança de falta de Zapelli para definir o placar. Com a festa dos mais de 22 torcedores que estiveram na Arena, o Furacão levou a partida até seu final, deixando uma ótima primeira impressão no Campeonato Brasileiro.

CAMPEONATO BRASILEIRO

1º Turno – 1ª Rodada

ATHLETICO 4×0 CUIABÁ

Athletico

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Canobbio; Cuello (Zapelli), Julimar (Alex Santana) e Pablo (Mastriani).

Técnico: Cuca

Cuiabá

Publicidade

Walter; Raylan, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral (Max, depois Filipe Augusto), Lucas Mineiro, Clayson (Jonathan Cafu) e Derik Lacerda (André Luiz); Deyverson (Isidro Pitta).

Técnico: Luiz Fernando Iubel

Local: Ligga Arena

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves de Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA-BA)

Gols: Pablo 22, Canobbio 37 e Léo Godoy 38 do 1º; Mastriani 36 do 2º

Cartões amarelos: Derik Lacerda, Alan Empereur, Filipe Augusto (CUI)

Renda: R$ 704.600,00

Público total: 22.169