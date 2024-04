Guerra do Norte: Governadores do PA e AM se manifestam em Paredão do BBB 24

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após Isabelle e Alane irem para o 21º Paredão do BBB 24 (Globo) com Matteus, os governadores Helder Barbalho (MDB-PA) e Wilson Lima (União Brasil-AM) se pronunciaram.

O que aconteceu

Publicidade

Helder Barbalho pediu a mobilização dos paraenses para ajudar Alane. “Tá todo mundo super envolvido e feliz de ver a nossa paraense chegando muito perto da final. Depois de oito paredões, resistindo bravamente, agora chegou a hora da gente se mobilizar. Eu quero fazer um chamamento a todos do Pará para que a gente possa ajudar a Alane a vencer e chegar na grande final”, disse Helder, em vídeo publicado no Instagram.

Wilson Lima também incentivou a população do Amazonas a votar a favor de Isabelle. “Estamos muito orgulhosos da participação da nossa Cunhã Isabelle no Big Brother Brasil. Inclusive, a gente já está preparando uma festa para a grande final com a presença de itens do Boi Garantido e Caprichoso. Agora é preciso que todo mundo ajude a fazer com que nossa cunha esteja na final. Vai lá e vota! Eu já votei”, declarou.

Isabelle e Alane estão no 21º Paredão com Matteus e disputam vaga na grande final do programa. Segundo a parcial da enquete UOL, as sisters estão tecnicamente empatadas.

Fonte: UOL – SPLASH