Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Campeonato Brasileiro está de volta! E neste sábado, Fluminense e Bragantino se enfrentam, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 1ª rodada da competição. O Tricolor busca o pentacampeonato, enquanto os paulistas querem a primeira conquista. O ge fará a cobertura da partida em tempo real.

O Fluminense entra em campo lutando pelo pentacampeonato do Brasileirão. A última vez em que ficou com o troféu de campeão foi em 2012. Na última edição, o Tricolor ficou em sétimo lugar, mas o resultado tem muito a ver com o foco na Conmebol Libertadores, onde voltou as suas atuações e ficou com o título inédito. Reforçado e com Fernando Diniz no comando, o Tricolor tem motivos de sobra para acreditar numa grande campanha.

Publicidade

O Bragantino chega ao Brasileirão com o mesmo objetivo da temporada passada: alcançar vaga em uma competição internacional. De preferência, a Conmebol Libertadores. Em 2023, atingiu a meta ao terminar em sexto lugar e ir à pré-Libertadores. O time estreia no Brasileirão vindo de uma derrota por 3 a 0 para o Racing-ARG, na última quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Transmissão

O ge acompanha os lances em Tempo Real (clique aqui para seguir).

O Premiere transmite a partida para todo o Brasil.

Escalações prováveis

Fluminense – Técnico: Fernando Diniz

O Fluminense realizou nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, o último treino de preparação para enfrentar o Bragantino. Durante a atividade, o técnico Fernando Diniz indicou que deve repetir a escalação da vitória contra o Colo-Colo, na última terça-feira, pela Conmebol Libertadores. Isso significa que Martinelli deve ser mantido como zagueiro.

A lista de desfalques do Fluminense conta com os zagueiros Marlon e Manoel, o volante Gabriel Pires, o meia Renato Augusto e o atacante Keno. Lelê, que teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado do joelho direito, também está fora. Por outro lado, a boa notícia é que o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy voltam a ficar à disposição. Eles não puderam atuar nos dois jogos da Conmebol Libertadores por conta de suspensões.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano.

Bragantino – Técnico: Pedro Caixinha

Publicidade

Após a derrota por 3 a 0 para o Racing-ARG, na última quarta-feira, 10, pela Sul-Americana, é possível que o técnico Pedro Caixinha faça alterações no time titular. A entrada de Henry Mosquera na equipe principal é uma que pode ocorrer.

Provável escalação: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Eric Ramires; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);

Assistente 2: Lehi Sousa Silva (DF);

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Maioria dos internautas aposta em GAS e São Raimundo na final do primeiro turno do Roraimense

Sugerida para você