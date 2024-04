Cartola 2024: veja os suspensos, lesionados e escalações prováveis para a 1° rodada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Acabou a espera, galera cartoleira! É tempo de Campeonato Brasileiro. Neste sábado tem início o principal campeonato do país e oficialmente mais uma temporada do Cartola, a vigésima. Aqui você encontra as principais informações para detonar logo de cara no fantasy game. As escalações prováveis, os lesionados e os suspensos são tudo o que você precisa saber para mandar bem na pontuação.

Logo na abertura o Brasileirão terá desfalques sentidos. Os meias Alan Patrick, Payet e Lucas Moura estão fora de ação por conta de lesões. Quem também está no departamento médico é o atacante Lelê, do Fluminense. Pelo lado do Bragantino, que enfrenta o Flu, Lucas Evangelista, Lincoln e Helinho são desfalques certos.

O mercado para a primeira rodada fecha neste sábado (13/04), às 18h29 (de Brasília). Monte o seu time e aceite os convites para as ligas. A diversão é garantida no Cartola. Bora mitar!

Veja suspensos, lesionados e escalações prováveis da rodada #1:

ATHLETICO-PR

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Christian e Zapelli; Canobbio e Mastriani

ATLÉTICO-GO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Roni

Time provável: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando

ATLÉTICO-MG

Suspensos: ninguém

Lesionados: Brahian Palacios. Bruno Fuchs, Edenílson e Patrick

Time provável: Everson, Saravia, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho

BAHIA

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Bahia: Marcos Felipe, Santi Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Luciano Juba [Biel] e Thaciano.

BOTAFOGO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Rafael

Time provável: Gatito Fernández; Ponte, Lucas Halter, Barboza (Bastos), Hugo; Luiz Henrique, Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Tchê Tchê), Jeffinho (Romero); Júnior Santos, Tiquinho Soares

BRAGANTINO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Helinho, Lincoln, Lucas Evangelista

Time provável: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Eric Ramires; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha

CORINTHIANS

Suspensos: ninguém

Lesionados: Matheus Araújo, Maycon e Palacios

Time provável: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley

CRICIÚMA

Suspensos: ninguém

Lesionados: Jonathan e Wilker Ángel

Time provável: Alisson, Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Higor Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Éder e Renato Kayzer

CRUZEIRO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Japa e Rafael Bilu

Time provável: Rafael Cabral (Anderson); William (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo (Neris) e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Jose Cifuentes (Mateus Vital); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dinenno

CUIABÁ

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Walter, Marllon, Alyson e Alan Empereur; Railan, Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral e Rikelme; Derik Lacerda, Deyverson e Clayson

FLAMENGO

Suspensos: Gabriel (Tribunal)

Lesionados: Wesley

Time provável: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro (Bruno Henrique)

FLUMINENSE

Suspensos: ninguém

Lesionados: Gabriel Pires, Lelê, Manoel, Marlon, Renato Augusto e Thiago Santos

Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano

FORTALEZA

Suspensos: ninguém

Lesionados: Celebe e Matheus Rossetto

Time provável: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Hércules; Yago Pikachu, Lucero e Moisés

GRÊMIO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Carballo, Mayk e Reinaldo

Time provável: Caíque (Marchesín), João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio (Cuiabano); Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes

INTERNACIONAL

Suspensos: ninguém

Lesionados: Alan Patrick, Enner Valencia e Ivan

Time provável: Rochet, Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Fernando, Thiago Maia e Maurício; Wanderson, Alario e Borré

JUVENTUDE

Suspensos: ninguém

Lesionados: Alan Ruschel, Danilo Boza, Edson Carioca

Time provável: Gabriel, João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Rildo (Erick Farias), Lucas Barbosa e Gilberto

PALMEIRAS

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick e Flaco López

SÃO PAULO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Ferreira, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Moreira, Patryck, Rafinha e Wellington Rato

Time provável: Rafael, Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Luciano, Erick e Calleri

VASCO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Jair, Paulinho de Paula e Payet

Time provável: Léo Jardim, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Sforza, Galdames (David), Adson, Clayton e Vegetti

VITÓRIA

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.