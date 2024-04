BBB 24: Beatriz derruba Blogueirinha em gravação e é detonada: “Não tem noção”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde desta sexta-feira (12), Beatriz deu o que falar nas redes sociais após gravar sua participação para o quadro de Blogueirinha no Fantástico, ao lado de Giovanna e Lucas Buda, também recém-eliminados do BBB 24. É que a vendedora do Brás derrubou a apresentadora, assim como fez com Sabrina Sato e Tadeu Schmidt.

Em suma, a influenciadora publicou um vídeo do encontro com a vendedora do Brás, onde é surpreendida com um pedido inusitado: “Posso te derrubar?”, questionou a ex-sister. Ao abraçar a entrevistadora, ela a faz cair no chão e toma uma bronca ao lado dos famosos.

“Ai, Bia. Nossa. Caramba, garota. Você não tem noção, não. Para com essa mania”, criticou Blogueirinha. Na legenda, ela ainda acrescentou deixando um recado à Beatriz: “Ela precisa parar com essa mania, gente”, avisou.

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação: “Falta de noção!!! da pra ver claramente ela quebrando a perna da Blogs… espero que não tenha sido tão grave e que ela volte a andar”, ironizou um. “Que absurdo. Nem a Mari Maria foi tão violenta contigo, Blogs”, brincou outro.

Fonte: Contigo!