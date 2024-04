Tribunal de Justiça do Acre alerta sobre golpe envolvendo Precatórios

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal de Justiça do Acre, por meio das redes sociais, divulgou nota sobre tentativa de golpe envolvendo pagamento de Precatório na tarde desta sexta-feira (12), e destacou que o único meio de contato do Judiciário com a população é por meio do Revista Eletrônica de Justiça.

Chegou ao conhecimento do TJAC que golpistas estavam utilizando as redes sociais, principalmente o WhatsApp, para praticar golpes relacionados ao pagamento de precatórios e benefícios junto ao INSS.

Os criminosos possuem dados e informações sobre processos públicos que estão em andamento e com essas informações entram em contato com potenciais vítimas para extorquir-las sob o pretexto de agilizar o processo de pagamento.

“Eles acabam entrando no processo, alguns talvez até com a senha de outros advogados, ou possivelmente com a ajuda dos próprios servidores do TJ, para obter os dados de contato dos clientes dentro do processo”, disse o advogado Israel Rufino da Silva, que já também teve sua imagem associada a golpes.

Para tentar obter sucesso no golpe, os criminosos usam o número da OAB dos advogados e até as fotos do perfil do WhatsApp. Em outra situação, os fraudadores até tentaram se passar pela juíza Waldirene Cordeiro, mas sem sucesso.

ac24horas entrou em contato com um dos números disponibilizados em mensagens de possíveis estelionatários, tentando agendar uma consulta processual. O “possível” advogado tentou prestar o serviço online, garantindo segurança, após alguma insistência forneceu o endereço do centro empresarial Rio Branco, localizado no centro da cidade, porém, disse que não conseguiria atender no dia solicitado.

