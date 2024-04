Neymar joga poker enquanto canta parabéns para filha e é escorraçado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nessa quinta-feira (11), começou a circular, pelas redes sociais, um vídeo para lá de polêmico do jogador Neymar. No conteúdo em questão, o atleta aparece jogando poker no celular enquanto canta parabéns para a filha caçula pelos seus seis meses de vida. Ao mesmo tempo que segura a herdeira Mavie, o craque faz várias pausas para mexer no celular. A atitude do “menino Ney” chamou a atenção dos internautas, que comentaram bastante sobre o assunto.

Mavie, a filha mais nova do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi completou os seis meses de vida no último sábado, dia 6, porém, somente nessa quinta o vídeo viralizou na web. “C*ralho, bicho. Olha o Neymar. Não tem condições isso”; “Jogando no meio do mesversario da filha… totalmente louco”; “Não consegue ‘tirar’ 5 minutos para cantar parabéns para a filha”; “Ele consegue se superar, a cada dia uma presepada pior, pqp”, apontaram usuários do X – antigo Twitter.

“Será que ele não fez isso justamente pra galera cair matando e mais uma vez ir parar nos trending topics?”, conjecturou outro internauta. “Puta situação ridícula, porém, entretanto 95% dos que estão aqui descendo a lenha, fazem exatamente igual ele nos parabéns da mãe, pai, irmão etc…”, pontuou usuário do microblog.

Pouco tempo antes da festinha de mesversário da pequena Mavie, Neymar compartilhou, em suas redes sociais, um clima de bastante descontração e intimidade com a ex-noiva Bruna Biancardi. Por meio dos stories de seu Instagram, o craque exibiu a influenciadora deitada no sofá, enquanto ele a pedia que o seguisse de volta nas redes.

“Ou, dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, pediu Neymar. Mostrando estar super tranquila com o ex, Bruna respondeu: “Vamos fazer uma enquete”. “Não, que mané enquete”, rebateu o jogador. Acabando, o próprio jogador fez uma enquete, em seu Instagram, para saber se o público achava que a mãe de Mavie deveria, ou não, voltar a segui-lo nas redes sociais. 71% das pessoas responderam que Bruna deveria, sim, seguir o craque.

Caralho, bicho. Olha o Neymar. Não tem condições isso. https://t.co/iCiRHua7rf

— Guilherme Pinheiro (@gui_pinheiro) April 11, 2024



Fonte: UOL via Observatório dos Famosos