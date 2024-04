MC Ryan SP se pronuncia após ser levado à Polícia Federal: ‘Abordagem de rotina’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor MC Ryan SP, 22 anos, usou o Instagram para se pronunciar após ter sido levado à sede da Polícia Federal em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 11. Segundo o artista, a ação foi apenas uma abordagem de rotina e foi realizada por conta da cor de seu carro, que diverge daquela apontada no documento.

O funkeiro foi levado pelos agentes com o veículo de luxo para prestar esclarecimentos.

“Foi apenas uma abordagem de rotina, rapaziada. Onde meu carro constava uma cor e estava outra. Apenas!!”, escreveu Ryan ao publicar um vídeo da abordagem.

De acordo com o colunista Leo Dias, a Ferrari do cantor foi apreendida. A compra do veículo está sendo investigada devido a irregularidades com imposto. Ainda de acordo com o jornalista, o carro estaria registrado em nome da gravadora GR6, que gerencia a carreira do artista.

Fonte: IstoÉ