Com 153 pré-candidatos a vereadores no Acre, Solidariedade tentar eleger 2 na Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As lideranças do Partido Solidariedade realizaram um café da manhã nesta sexta-feira, 12, na sede do partido, na Avenida Ceará, com a presença do pré-candidato a prefeito de Rio Branco, secretário Alysson Bestene para comemorar o crescimento e fortalecimento do partido no Acre após o fechamento da janela eleitoral na última semana.

De acordo com o deputado estadual Afonso Fernandes, presente no ato, a sigla reuniu no encontro os 22 pré-candidatos a vereadores na capital “O Solidariedade hoje fez o café da manhã para socializar com os candidatos, como é que foi o fechamento do trabalho que precedeu o dia 6 de abril, data limite profissional das candidaturas”, comentou.

Publicidade

A presidente do Solidariedade, Taiane Santos, revelou que com a chapa montada de pré-candidatos em Rio Branco o partido para tentar eleger dois vereadores para a próxima legislatura da Câmara Municipal. “Com isso, o partido passa a ser uma das maiores forças políticas para essas eleições que se avizinham, né. O mote é que nós vamos eleger dois vereadores na capital” explicou.

Fernandes ainda citou números estaduais onde, segundo ele, a sigla vai para a disputa das eleições com 153 candidatos a vereadores no Acre, 4 candidatos a vice-prefeito e 1 candidato a prefeito no município de Rodrigues Alves.