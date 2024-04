Ana Hickmann fala sobre o momento em que decidiu assumir o namoro com Edu Guedes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em entrevista ao “TV Fama” (RedeTV!), nesta quinta-feira, 11, Edu Guedes abriu os detalhes dos primeiros contatos com Ana Hickmann após as denúncias da apresentadora contra o ex-marido.

“Quando vi a entrevista da Ana, me chamou atenção, fiquei sentido e parecia que eu estava dentro daquela situação. Falei: ‘De alguma forma preciso entrar em contato, me solidarizar e o que puder fazer, eu vou fazer’”, declarou ele.

“A primeira mensagem que mandei pra ela, ela não respondeu até hoje”, recorda o chef de cozinha, que conseguiu falar com Ana Hickmann após a irmã da apresentadora compartilhar o novo número de telefone.

“Senti que, de alguma forma, mesmo que fosse como amigo, porque nunca tinha tido nada com a Ana, eu poderia ajudar. Em 18 de dezembro, fomos jantar e esse foi o primeiro dia que saímos para conversar”, afirmou ele.

Ao lado do namorado, Ana Hickmann ainda comenta o momento em que tomou a decisão de assumir publicamente, há um mês, o relacionamento dos dois

“Quando tive a certeza que meu filho estava bem com isso. Ele estava feliz quando contamos, não só o Alezinho, mas a Maria [filha do Edu] também. Então, quando eles estavam bem com essa novidade, aí entendemos que era o momento de contar”, declarou a apresentadora. “Estamos muito felizes”, completou ele.

