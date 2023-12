Operação do Gaeco cumpre 22 mandados contra empresários de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e a Polícia Militar deflagraram nesta quinta-feira (07) a operação “Laços Ocultos” que visa combater uma suposta organização criminosa destinada a práticas de crimes em licitações, contratos administrativos e de cartel, com atuação no Vale do Juruá.

O objetivo da ação é a desarticulação da organização criminosa e coleta de provas das práticas delitivas identificadas em investigações realizadas no âmbito do Ministério Público.

Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa, nos Municípios acreanos de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

A operação conta com o apoio do Secretaria de Segurança Pública (Sejusp). Ao todo, mais de 50 policiais militares participam da operação, além de Promotores do Gaeco e servidores do MPAC.