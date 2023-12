Empresário que é sobrinho do prefeito de Mâncio Lima é alvo de operação do Gaeco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os empresários Carpegiane Lima e Andison Lima, o Andim, do município de Mâncio Lima, foram alvos nesta quinta-feira, 7, da Operação Laços Ocultos, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual e Polícia Militar, que visa combater uma suposta organização criminosa destinada a práticas de crimes em licitações, contratos administrativos e de cartel, com atuação no Vale do Juruá.

Os policiais também estiveram na casa do responsável pelo abastecimento de veículos na prefeitura de Mâncio Lima, Claudiomar, conhecido por Babá. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa, nos Municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

O objetivo da ação é a desarticulação da organização criminosa e coleta de provas das práticas delitivas identificadas em investigações realizadas no âmbito do Ministério Público.

Carpegiane é dono da construtora Lima Pinheiro, que atuou na manutenção da BR-364 e na duplicação da Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. Ele é sobrinho do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima e do ex deputado estadual, Jonas Lima. Andim é dono da empresa Jesaias Lima, e é um dos pré-candidatos a prefeito do município de Mâncio Lima.

Os empresários não responderam às mensagens do ac24horas para falar do assunto.