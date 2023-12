Em Brasília, cooperativas debatem estratégias para fortalecer agricultura familiar do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Buscando parcerias institucionais com vistas ao fortalecimento da agricultura familiar, dirigentes de dez cooperativas do Acre ligadas ao Sistema OCB que participam de intercâmbio e visitas técnicas em Brasília, estiveram nesta terça-feira, 6, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), para debater com técnicos do órgão ministerial estratégias que podem contribuir com os produtores e produtoras rurais.

O Diretor do Departamento de Cooperativismo, Apoio a Inclusão Sanitária, Agroindústria e Certificação da Produção Familiar, Eduardo Pagot, apresentou as principais ações e projetos que estão sendo executados pela pasta, como o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Compras Institucionais e o PAA Apoio à Formação de Estoques, executado pela Conab, mas também aproveitou a oportunidade para falar dos novos programas que serão lançados em breve, como o Coopera Mais Brasil, Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo, Associativismo e Empreendimentos da Economia Solidários da Agricultura Familiar, que terá como objetivo fomentar e fortalecer as cooperativas da agricultura familiar e economia solidária e vai reunir diversos órgãos em parcerias interinstitucionais para trabalhar essa temática, e também o Mais Gestão – Programa Nacional de Apoio à Qualificação da Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar.

O presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, agradeceu a equipe do ministério pela receptividade e destacou que o objetivo do encontro é fortalecer parcerias institucionais.

“Estamos aqui para buscar parcerias que possam fortalecer nossas cooperativas, não apenas apoio financeiro, mas também capacitação e ações concretas, sobretudo agora com a constituição da Central das Cooperativas da Agricultura Familiar que possam culminar em melhorias para os produtores”, disse.

Além dos dirigentes de cooperativas, acompanharam a audiência o presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, o superintendente do Patrimônio da União no Acre (SPU), Tiago Mourão, o diretor da Segov, Marcos Clay, o diretor da SUDAM, Sibá Machado, o representante do Senador Sérgio Petecão, Flávio Silveira e o gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB/Sescoop, Rodrigo Forneck.