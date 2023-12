Torcedores do Palmeiras no Acre comemoram título e debocham do Flamengo: “no cheirinho”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Cerca de 250 torcedores do Palmeiras estiveram presentes em um espaço localizado no bairro Bosque, em Rio Branco, para acompanhar a 12° conquista do time no Brasileirão, consagrada na última rodada do campeonato. O clube empatou por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, mas o jogo pouco valia, já que as chances do título escorregar das mãos do clube paulista eram mínimas.

Igor Melo, presidente da maior torcida organizada do Palmeiras no Acre, a TOPAC, disse que a briga pelo título foi sofrida e até a pouco tempo, difícil de acreditar: “Nós começamos a acreditar depois do jogo contra o Botafogo, em novembro, quando o Palmeira virou a partida e venceu por 4 a 3. Foi sofrido, mas no final estávamos muito confiantes”.

Josimar Queiroz, que compareceu ao evento, disse que além da felicidade do campeonato do Palmeiras, ficou satisfeito com a permanência de um time carioca na série A da competição: “feliz com o resultado do Vasco. É um time querido, fácil de se identificar, todo palmeirense gosta”.

Já o torcedor Rian Gustavo aproveitou a oportunidade da entrevista para debochar dos torcedores do Flamengo: “são nove vezes seguidas perdedores. Este ano ficaram só no cheirinho”.