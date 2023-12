Exame psicotécnico para aprovados em concurso de oficial combatente e saúde da PM acontece dia 17

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governo do estado convocou pelo Diário Oficial desta quarta-feira, 6, os aprovados no concurso público para oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde da Polícia Militar para a fase eliminatória do exame psicotécnico.

O exame acontece no próximo dia 17 de dezembro, às 9 horas, em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco. No Juruá, será realizado Colégio Dom Pedro II, BR 307, KM 01, Bairro Santa Terezinha. Já em Rio Branco, o exame será no Colégio Meta, localizado na Rua Major Ladislau Ferreira, 544, Bairro Jardim Nazle.

O Exame Psicotécnico visa aprovar os candidatos que possuam capacidade de raciocínio cognitivo, e características de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições dos cargos previstos no edital, e reprovar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições, de acordo com os parâmetros estabelecidos para o cargo, em vigor na Corporação

Os candidatos deverão comparecer no local indicado no cartão de confirmação com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para seu início, munido de documento oficial original de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e dois lápis preto nº 2B.

