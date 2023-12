Emenda parlamentar de Roberto Duarte garante atendimentos do novembro azul de Tarauacá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em um gesto significativo para fortalecer o sistema de saúde de Tarauacá, o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 240 mil. A iniciativa visa apoiar ações cruciais na área da saúde, proporcionando benefícios para a população de Tarauacá.

A emenda, de autoria do deputado, foi prontamente aplicada nas atividades da “Ação do Novembro Azul”, campanha voltada especialmente para a conscientização sobre doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O secretário Municipal de Saúde, Mackenz Santos, ressaltou a importância dessa contribuição, destacando que os recursos foram utilizados para a realização de atendimentos médicos e exames em diversas Unidades de Saúde da Família (USF) em Tarauacá, incluindo as unidades Doquita, Pedre Hubert, José Leôncio, Marilia Vieira e Taurí. “Através da emenda alocada pelo deputado, conseguimos desenvolver várias ações, principalmente na área da Saúde. Conseguimos financiamento para o nosso Novembro Azul, conscientizando sobre a importância da prevenção do homem. Parabéns pelo apoio”, expressou o gestor Mackenz Santos.

O Novembro Azul, sendo uma campanha essencialmente direcionada aos homens, busca sensibilizar a população sobre a importância da prevenção de doenças masculinas, promovendo a conscientização e a mudança de hábitos para uma vida mais saudável.

A prefeita de Tarauacá também se manifestou, agradecendo ao parlamentar pelo significativo apoio à comunidade. “Agradeço ao parlamentar em nome da população de Tarauacá. As emendas são fundamentais para o trabalho que realizamos, isso em todas as áreas da administração pública. Gratidão é a palavra”, ressaltou a prefeita.