Deputado Zezinho Barbary reforça serviço assistencial em Mâncio Lima

O parlamentar direcionou um novo veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para intensificar as ações sociais nas comunidades urbanas e rurais.

A entrega da caminhonete aconteceu na sede do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social e reuniu toda a equipe da Secretaria. O novo veículo foi adquirido com recurso extra orçamentário no valor de R$330 mil, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, por intermédio do Deputado Federal Zezinho Barbary.

Em fevereiro, após assumir o mandato na Câmara Federal, Barbary recebeu no gabinete o Prefeito Isaac Lima e a primeira-dama, Secretária de Assistência Social, Rocilda Mendonça. Eles dialogaram acerca dos desafios de levar assistência em áreas de difícil acesso, em decorrência da dificuldade logística. Barbary garantiu apoio e em poucos meses indicou, empenhou e liberou o recurso para compra da caminhonete.

“Ter um veículo com carroceria e traçado era uma necessidade antiga que a Secretaria tinha, pois, o município tem uma extensão rural muito grande. Este veículo foi adquirido em tempo recorde e tudo isso é graças ao compromisso do Deputado Federal Zezinho Barbary, que vem ajudando muito o município. Fechamos recente o levantamento das principais demandas e em breve vamos anunciar o montante de investimentos direcionados por ele através das emendas individuais”, enfatizou o prefeito Isaac Lima.

Feliz com a receptividade da população de Mâncio Lima, Zezinho Barbary destacou o empenho e a responsabilidade com que usa a política para servir a população e destacou seu compromisso em levar mais progresso aos municípios acreanos. “O verdadeiro significado da política está em mudar de verdade a vida das pessoas. E o nosso mandato, apresentando bons resultados de forma tão eficiente, é a prova de que estamos no caminho certo, honrando a confiança depositada e trabalhando muito por melhores dias à população e desenvolvimento dos municípios, enfatizou o deputado federal, que tem previsão de fechar 2023, com a garantia de mais de R$ 21 milhões de recurso extra emenda ao orçamento.