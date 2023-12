Prefeitura lança portal de transparência e vídeo monitoramento “De olho na Obra”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco lançou na manhã desta terça-feira, 5, no auditório do Poder Executivo, o portal de transparência e vídeo monitoramento “De olho na Obra”, onde o cidadão poderá acompanhar ao vivo o andamento das obras mais impactantes em execução na capital acreana.

O prefeito Tião Bocalom (PP) disse que o programa é oriundo de recursos próprios da gestão, sendo que as câmeras usadas são do programa “Rio Branco Mais Segura” e o programa é da prefeitura. Além disso, ele defendeu que a iniciativa é fundamental para que a população possa ter acesso às obras em execução do Poder Executivo. “O cidadão vai poder acompanhar a obra em qualquer lugar no mundo. Estou feliz em realizar mais uma ação inovadora e com transparência. Com três mandatos eu nunca tive processo”, declarou.

O chefe do executivo municipal revelou que com 50 obras em andamento, o programa “De Olho na Obra” vai tornar mais difícil ocorrer desvio de materiais, como cimento, ferro e outros itens públicos. “Vamos está fiscalizando as obras e ajudando o trabalho dos vereadores. Estamos quebrando paradigmas com nosso modelo de gestão pública”, explicou.

O secretário de infraestrutura, Cid Rodrigues, mencionou que o programa vai trazer transparência ao uso dos recursos públicos. “Através do acesso a esse programa os órgãos de controle vão poder fiscalizar as obras da gestão pública e parar de incomodar os gestores. Quero parabenizar a toda equipe pelo excelente trabalho”, comentou.

O Secretário municipal de desenvolvimento econômico, turismo e inovação, coronel Ezequiel Bino, elogiou a coragem do prefeito Tião Bocalom em lançar o programa. “Não é qualquer gestor que tem coragem, mas o Bocalom não é qualquer pessoa”.

Estiveram presentes na solenidade, o chefe da Casa Civil, Valtim José, a secretaria de educação, Nabiha Bestene, o secretário da zeladoria, Joabe Lira e demais autoridades.