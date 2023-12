Forças Armadas convocam reservistas para o Exercício de Apresentação da Reserva ‌

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

No período de 1º de dezembro a 31 de janeiro, reservistas licenciados das Forças Armadas, nos últimos cinco anos, devem realizar o Exercício de Apresentação da Reserva (Exar). Os cidadãos deverão atualizar os dados pessoais contidos no cadastro da reserva em disponibilidade, mantendo-se, assim, aptos a serem convocados em casos de emergência e de defesa nacional.

Nos primeiros quatro anos, a apresentação pode ser feita de forma online; na quinta e última vez, a apresentação é presencial. O primeiro passo é o preenchimento do formulário, os reservistas da Marinha devem acessar o site https://exarnet.dpm.mar.mil.br/; os do Exército e os da Aeronáutica, através do www.exarnet.eb.mil.br.

Para fazer a apresentação presencialmente, o reservista deve comparecer ao quartel ou Junta de Serviço Militar mais próxima da sua residência. Para quem mora no exterior, além dos formulários online, o Exar pode ser feito via repartição consular. Aqueles que não cumpriram com a regularização nos períodos anteriores deverão comparecer a um quartel e só poderão atualizar o cadastro mediante o pagamento de multa.

É obrigatório para os oficiais e praças de carreira transferidos para a reserva remunerada, oficiais demitidos do serviço ativo sem perda do posto e patente, além dos oficiais e praças temporários licenciados. Bem como, aspirantes a oficial e oficiais da reserva não remunerada concludentes de cursos realizados em Órgãos de Formação da Reserva. Os portadores de certificados de dispensa de incorporação com classificação de “situação especial” e os reservistas de primeira e segunda categorias também devem efetuar a regularização.