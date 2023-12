Antonia Lúcia vai às redes sociais e diz para líder do governo: “não me ameace”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Antonia Lúcia (Republicanos) usou a sua página no Facebook na manhã desta terça-feira, 5, para mandar um duro recado ao líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP). A missionária e dona da Rede Boas Novas disse para que o parlamentar da Aleac não a ameaçasse.

“Deputado líder do governo Manoel Morais não me ameace. O Pão que bate em Chico também bate em Francisco. Suas palhaçadas já foram longe demais”, postou a deputada com uma imagem de Moraes.

O ac24horas apurou que a contenda entre Antonia e Moraes ocorre devido uma desavença familiar. O filho do deputado, Cristian Sales, é casado com a filha da deputada-pastora, a chefe do Iteracre, Gabriela Camara.