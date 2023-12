Vulcão entra em atividade na Indonésia e deixa 11 mortos

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Onze pessoas foram encontradas mortas após a erupção de um vulcão no Oeste da Indonésia, informou nesta segunda-feira (4) à agência de notícias France-Presse (AFP) o responsável pelas operações de salvamento.

“Havia 26 pessoas que não foram retiradas, encontramos 14, três foram encontradas vivas e 11 mortas”, disse Abdul Malik, chefe da Agência de Busca e Salvamento de Padang.

A erupção do Monte Merapi, na ilha de Samatra, começou nesse domingo.

Abdul Malik disse que um total de 75 alpinistas encontravam-se na montanha desde sábado. Doze ainda estão desaparecidos e 49 desceram da montanha, alguns dos quais foram levados para o hospital.

As cinzas projetadas pelo Monte Merapi foram observadas até 3 mil metros acima do cume, disse Hendra Gunawan, chefe do Centro Indonésio de Vulcanologia e Riscos Geológicos.

As equipes de salvamento trabalharam durante toda a noite para ajudar os alpinistas a encontrar um lugar seguro, informou a Agência de Conservação dos Recursos Naturais de Samatra Ocidental.

Rudy Rinaldi, diretor da Agência de Mitigação de Desastres de Samatra Ocidental, disse que algumas das pessoas resgatadas recebem tratamento médico.

“Alguns sofreram queimaduras devido ao calor intenso e foram levados para o hospital”, disse. “Os feridos são aqueles que se aproximaram da cratera”, acrescentou.

O Merapi tem 2.891 metros de altura e o nome significa “montanha de fogo”. De acordo com as autoridades, ele está atualmente no terceiro nível de alerta, numa escala de quatro.

As autoridades estabeleceram uma zona de exclusão de três quilômetros em torno da cratera.

A Indonésia está situada no anel de fogo do Pacífico, onde as placas continentais se encontram e geram atividade vulcânica e sísmica significativa. O país tem quase 130 vulcões ativos.

Fonte: Agência Brasil