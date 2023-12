Primeira Corrida do Ifac tem inscrições abertas e ocorre 17 de dezembro em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Já estão abertas as inscrições para a I Corrida do Instituto Federal do Acre (Ifac). O evento acontece no dia 17 de dezembro (domingo), em Rio Branco.

Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas para servidores e estudantes do Ifac, e 300 vagas para a comunidade em geral. Para inscrição, os participantes devem doar um quilo de alimento não perecível e um brinquedo novo para crianças de até cinco anos. Os itens devem ser entregues entre os dias 11 e 15 de dezembro, como forma de confirmação da inscrição.

Os pontos para entrega dos alimentos e brinquedos, são: Sede da Reitoria do Ifac: Via Chico Mendes, nº 3084, bairro Areal, Rio Branco (próximo ao estádio Arena da Floresta); Loja Honde Serras Máquinas e Equipamentos: Rua Dourado, nº 182, bairro Conjunto Tangará (em frente à Pracinha); Loja Di Paula: Avenida Ceará, bairro Cadeia Velha (ao lado do posto de combustível próximo ao Terminal Urbano).

A primeira Corrida do Ifac contará com seis percursos: 3 km (exclusivo para servidores do Ifac), 5 km, 10 km, 15 km, 21 km e 30 km, destinados para todos os públicos (servidores do Ifac e comunidade em geral). Conforme orientações da equipe organizadora, o percurso de 30 km só será realizado, caso conte com a participação (inscrição e presença) de pelo menos cinco corredores.

De acordo com a programação, a largada para os participantes inscritos nos percursos de 21 km e 30 km acontecerá às 04h30. Já para os demais percursos, o início da prova será às 05h30. A concentração de todos os corredores será realizada em frente à sede da Reitoria do Ifac, localizada na Via Chico Mendes.

Ao final do evento serão sorteados brindes aos participantes. Informações no portal do Ifac.