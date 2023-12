Homem é ferido a tiro após ameaçar a própria mãe e policial de morte em Feijó

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Antônio Dieferson de Brito Correia foi ferido a tiro na madrugada deste domingo, 3, após ameaçar a própria mãe e policiais militares na cidade de Feijó (AC). Segundo o comandante da corporação, capitão Menezes, o homem estava armado com uma faca e um martelo e ameaçava a própria mãe dentro de casa. Ele então teria passado a correr atrás de um Policial Militar com uma faca na mão.

O homem foi atingido com um tiro no abdômen, que pode ter atingido um rim, e foi transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

“Ele não obedeceu à voz de prisão e correu atrás do policial com a faca na mão. Foi usado uma arma menos que letal, a spark, mas a injusta agressão não cessou e o policial então atirou. Os direitos humanos foram preservados e foi feito o uso progressivo da força”, conta o militar.

O comandante contou ainda que na noite de sábado, a PM já havia sido chamada para conter o homem, que se escondeu dentro de casa e jogou pedaços de madeira e pedras nos policiais. “Na primeira ocorrência uma pedra atingiu o olho do comandante da equipe”, relatou o capitão, citando que o homem já tem passagens anteriores pela Polícia, por ameaças.

O policial que atirou em Dieferson segue trabalhando de acordo com o comandante e um Processo Administrativo vai apurar o caso.