Acre inicia “2ª Semana de Conciliações” para fomentar a paz social a partir de hoje

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Pacificar, vai realizar a “2ª Semana de Conciliações”, agendada para ocorrer entre os dias 4 e 8 de dezembro. O evento será realizado nas sedes das delegacias que aderiram ao Pacificar, das 8h às 12h, consolidando-se como o maior evento de conciliações já realizado pela instituição.

“O Pacificar, uma iniciativa inovadora, tem como objetivo principal prevenir a escalada de conflitos cotidianos, evitando que questões menores se transformem em processos judiciais demorados e onerosos. Ao oferecer uma alternativa eficaz e ágil para a resolução de litígios, a PCAC busca fortalecer os laços com a comunidade e proporcionar uma justiça mais acessível”, informou o delegado-geral, Henrique Maciel.

O evento ocorre em 15 cidades do Acre, veja quais municípios irão participar nesse evento pioneiro:

Cruzeiro do Sul

Porto Walter

Manuel Urbano

Sena Madureira

Bujari

Primeira Regional de Rio Branco

Segunda Regional de Rio Branco

Terceira Regional de Rio Branco

Delegacia do Tucumã

Porto Acre

Senador Guiomar

Plácido de Castro

Vila Campinas – Plácido de Castro

Capixaba

Xapuri

Conforme o coordenador do Pacificar, Paulo Carpegiane, durante a semana, as delegacias participantes estarão dedicadas à resolução de conflitos, proporcionando um espaço para a conciliação entre as partes envolvidas. “Essa abordagem inovadora não apenas alivia a carga do sistema judiciário, mas também fortalece o papel da polícia como agente facilitador da paz na comunidade”, explicou.

A “2ª Semana de Conciliações” representa um passo significativo na construção de uma abordagem mais holística para a resolução de conflitos, destacando o compromisso da Polícia Civil do Acre em criar uma sociedade mais justa e harmoniosa.