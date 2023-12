Motorista dorme ao volante e carro capota jogando três pessoas para fora do veículo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na tarde desse sábado, 2, um carro com três pessoas que seguia de Cruzeiro do Sul para Guajará, no Amazonas, capotou na estrada. Ninguém morreu, mas houve feridos.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, o condutor dormiu ao volante e perdeu o controle do carro, que bateu num barranco e capotou. As pessoas foram jogadas para fora do veículo.

O condutor, com dor no tórax, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul, para fazer Raio-x, e a passageira do banco de trás foi levada para realizar uma tomografia da cabeça, já que desmaiou duas vezes. A mulher que seguia na frente teve apenas escoriações e não precisou de atendimento médico.