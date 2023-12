Jovens são presos em Shopping de Cruzeiro do Sul por golpe do falso PIX

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na noite desta sexta-feira, 1, dois jovens que tentavam dar o golpe do falso pagamento com pix foram presos em flagrante dentro do shopping center de Cruzeiro do Sul.

A Pm foi acionada via COPOM. O gerente de uma loja relatou aos policiais que L.V.P.R., de 20 anos, e R.S.N., de 19 anos, estavam tentando aplicar um golpe do PIX mostrando fotos de falsos comprovantes de transação bancária. Eles confirmaram os fatos e relataram como conseguiam os comprovantes falsos, além de informar que já haviam praticado o mesmo crime anteriormente na mesma empresa.

A dupla foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.