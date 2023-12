Ministério Público do Acre lança canal no WhatsApp

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Visando fortalecer ainda mais o contato com a sociedade, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lançou nesta sexta-feira, 1º, mais uma ferramenta de comunicação: o canal oficial no WhatsApp. No espaço, o cidadão receberá informações sobre serviços, notícias, campanhas, entre outros conteúdos sobre as ações realizadas pelo MPAC.

Para seguir o canal do MPAC no WhatsApp e acompanhar de perto as informações, o cidadão deve procurar no aplicativo a aba “Atualizações” e pesquisar por “MP do Acre”. É necessário ter a versão atualizada do WhatsApp.

Os usuários também poderão ativar as notificações, clicando no “sininho” que está no topo à direita da tela do celular. Ao ativar esse recurso, o cidadão será avisado na hora que houver novidade no canal.

Anúncios

Outra informação importante é que os usuários não podem ser adicionados por outras pessoas e poderão deixar de seguir o canal no momento que desejarem.

Agência de Notícias do MPAC