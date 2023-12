Decoração de Natal de Cruzeiro do Sul será inaugurada dia 7 de dezembro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Está marcado para a próxima quinta-feira, 7, na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, às 20 horas, o acender das luzes de Natal em Cruzeiro do Sul. Governo do Estado e a prefeitura de Cruzeiro do Sul estão concluindo a cidade do Papai Noel, a árvore-de-natal de 20 metros e outros ornamentos.

Na Avenida Coronel Mâncio Lima, Catedral Nossa Senhora da Glória e na Praças de Táxi, também haverá decoração natalina, além de algumas rotatórias, como na entrada e saída da cidade.

Atrás da Catedral Nossa Senhora da Glória, a prefeitura de Cruzeiro do Sul está construindo a Cidade do Papai Noel.

Anúncios

A casa de Papai Noel, de acordo com a prefeitura, custou R$ 17 mil, incluindo madeira, o telhado, piso, pintura e decoração. “Nós usamos uma parte da madeira reaproveitada das obras das pensões e compramos o restante do material. A mão-de-obra foi da própria prefeitura”, pontua o secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, Josinaldo Batista.

Na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, o destaque é a árvore de Natal de 20 metros de altura. No ano passado, foi um dos locais preferidos da população para as fotografias.

Também há luzes e enfeites ao longo da Praça da Avenida Rodrigues Alves.

As sete vilas do município receberão a iluminação natalina.

IPTU Premiado

A noite também será especial para os contribuintes de Cruzeiro do Sul. A prefeitura vai realizar o sorteio do IPTU.

Premiado para quem estiver em dias com o Imposto Predial e Territorial Urbano.

Os brindes do sorteio incluem uma motocicleta modelo Yamaha e mais de 12 eletroeletrônicos.