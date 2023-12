Zezinho Barbary anuncia 1,4 milhão de reais para instituições filantrópicas do Juruá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Cerca de 10 entidades filantrópicas que atendem em Cruzeiro do Sul serão contempladas com recursos federais, por intermédio do Deputado Federal, Zezinho Barbary (PP). O parlamentar, que tem feito visitas às instituições para conhecer de perto o trabalho desenvolvido, garantiu que será parceiro de ações sociais ao longo de todo o mandato e que não medirá esforços para fortalecer as políticas públicas no Estado do Acre, voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O montante garantido às instituições filantrópicas será direcionado através da emenda de transferência especial, chamadas “Emenda Pix” ao orçamento de 2024. O novo mecanismo envolve a transferência direta de recursos federais ao Estado e municípios, desburocratizando o empenho e facilitando a liberação dos recursos, que chegarão muito mais rápido na conta das entidades sociais.

“Priorizei as instituições filantrópicas a receberam o recurso porque são entidades que fazem um trabalho sério, responsável e comprometido com a coletividade. A maioria delas fará uso dos recursos para material de custeio, ou seja, para manter os serviços essenciais”, afirmou o parlamentar.

Dentre as entidades contempladas, está a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que já recebeu neste ano, o valor de R$ 170 mil, com a garantia da destinação de mais R$ 250 mil, já indicados no orçamento 2024. Para celebrar a chegada do investimento, a instituição fez uma grande festa com a participação das famílias associadas. “Isso é algo inédito para nós. Nunca havíamos tido um contato tão próximo com um deputado, nem uma garantia de apoio tão rápida como essa. Com esse dinheiro em conta, faremos um natal especial a todas as famílias apaianas. Nossa gratidão deputado, enfatizou a presidente, Carliene Andrade.

Além da Apae, as demais instituições que serão contempladas com recursos federais, por intermédio do deputado Zezinho Barbary, são: Associação de Pais e Amigos dos Autistas, Lar dos Vicentinos, Fazenda da Esperança, Educandário, Casa Maria Madalena, Cáritas Paroquial, Centro de convivência Missão Família, Apadeq e Clínica Reviver.

“Para construirmos uma sociedade melhor, devemos começar reconhecendo todos como iguais e, portanto, dignos do nosso carinho, respeito e empatia. Quando enxergamos no outro, um verdadeiro semelhante, nos damos conta de que diante de Deus somos todos irmãos. É dessa forma que também consolidamos a verdadeira política: transformando para melhor a vida de todos. Por isso também estou trabalhando junto aos Ministérios e Governo Federal, para consolidarmos ações mais eficientes e eficazes em âmbito nacional, no que se refere a rede socioassistencial”, finalizou Barbary ao enfatizar ainda a necessidade de fortalecer uma política pública nacional de acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.