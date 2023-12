Raimundo Nonato toma posse e se torna novo desembargador do Tribunal de Justiça do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em grande solenidade realizada no fim da tarde desta sexta-feira, 1°, o juiz de Direito, Raimundo Nonato, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) no plenário da corte, na Cidade da Justiça, em Rio Branco.

Nonato foi promovido no último dia 25 de outubro, pelo critério de merecimento, e ocupará a vaga deixada pelo desembargador Pedro Ranzi, que se aposentou em junho de 2022. O novo desembargador enalteceu sua alegria e destacou que a nova função é o coroamento de quase 30 anos de trabalho. “A chegada ao desembargo é o ápice da carreira e representa uma mudança muito grande por ser uma instância das decisões de 2° grau do tribunal, então, temos que ter muito cuidado por está mexendo com o direito dos outros, tenho consciência da responsabilidade e estou preparado para isso”, declarou.

Nascido no município de Tarauacá, o magistrado Raimundo Nonato é formado em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e ingressou na magistratura em fevereiro de 1996, na oportunidade, ele revelou o sonho em galgar novos desafios na carteira, como, por exemplo, a presidência do TJ-AC. “Venho para somar junto aos novos desembargadores e o objetivo quando a gente chega ao desembargo é ir à presidência, corregedoria e ao Tribunal Regional Eleitoral”.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, comentou que o momento é de celebração pela corte ganhar mais um julgador. “Isso é um reforço para a gente possa entregar uma justiça célere, efetiva e humana aos nossos acreanos”, comentou.

Representando o governador Gladson Cameli, a governadora em exercício, Mailza Assis, revelou a importância do trabalho do desembargo e deixou claro que o novo desembargador foi aclamado por sua competência na atividade jurídica. “É um órgão importante e ele [Nonato] foi elevado pelo seu trabalho e por méritos”, explicou Assis.

Nonato, que exercia a titularidade na 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, foi bastante elogiado pelo procurador-geral de justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro, que, na oportunidade, contou que o magistrado dispõe de todas as qualidades para a investidura no cargo de desembargador. “Conheço a carreira do desembargador bem de perto, por ter atuado com ele muito tempo na Vara Criminal. Então, sei do seu trabalho que é digno de todos os elogios por ele ser uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho”, mencionou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, contou que o nome é importante e destacou o trabalho harmônico e em parceria com o Tribunal de Justiça. “Está aqui em uma posse do novo desembargador de justiça e muito relevante ao parlamento acreano. Estamos aqui em demonstração de respeito e desejamos sucesso ao novo desembargador”, ressaltou.

A defensora pública geral do Estado do Acre, Simone Jaques de Azambuja Santiago, disse que o novo desembargador é exatamente competente em sua função, principalmente na agilidade dos processos. “Ele tem um grande respeito com os advogados e defensores, então, quero dizer que ele vai somar muito ao desembargo no Tribunal de Justiça”, destacou Santiago.

A cerimônia contou a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, o presidente da OAB-AC, Rodrigo Aiache, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Longo e demais autoridades do Poder Judiciário e do Estado.