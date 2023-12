PDT chancela apoio à Zequinha Lima na disputa pela reeleição em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) confirmou na manhã desta sexta-feira, 1, o apoio à reeleição do prefeito Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul. A chancela se deu durante um café da manhã na sede municipal do partido.

Para o presidente do diretório municipal, Márcio Lima, os avanços obtidos durante a gestão do prefeito Zequinha Lima justificam o apoio à sua reeleição.

“O PDT hoje chancela o nome de Zequinha Lima para disputar a reeleição em 2024, porque vemos que Cruzeiro do Sul tem tido avanços significativos na sua infraestrutura, saúde, educação, e na gestão como um todo. Também pela precisão e zelo com a administração pública do prefeito Zequinha Lima, o PDT jamais se furtaria ao apoio para sua reeleição. Estamos preparando o partido para ser cada vez maior. Nosso objetivo é triplicar o número de cadeiras no parlamento municipal para que ele venha a dar credibilidade para a gestão do prefeito Zequinha Lima em 2025”, destacou o dirigente partidário.

O vereador do PDT de Cruzeiro do Sul, Gilmar Gilles, o Gilmar da Saúde, também esteve presente ao encontro e enfatizou o firme apoio da sigla à Zequinha.

“Durante deste encontro, a executiva do PDT referenda o nome de Zequinha Lima para a reeleição porque entende que é o melhor nome para Cruzeiro do Sul. A diretoria da executiva municipal do PDT se reuniu com prefeito Zequinha Lima e parte de seus secretários para avaliar os trabalhos feitos no município, dar sugestões de políticas públicas e trabalhos para a gestão e ratificar a nossa parceria. A nossa aliança busca a reeleição de Zequinha nas eleições municipais”, confirma o parlamentar.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu o apoio do PDT, que segundo ele, é fundamental na gestão.

“Muito nos honra essa ação do PDT, esse partido histórico e que muito tem ajudado nossa gestão. A boa política é sempre uma oportunidade pra fazermos mais por nossa gente, e graças a essa relação partidária construtiva podemos avançar muito em nosso município. Agradeço à manifestação de apoio de todos os integrantes do partido e seguimos firmes na construção de alianças e no fortalecimento do bom diálogo”, concluiu Zequinha.