Apoio de Alan Rick garante transformação na saúde de Acrelândia

Senador esteve na inauguração de mais uma UBS reformada com emendas que destinou. Todas as unidades do município serão contempladas

Nesta sexta-feira, 01, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da entrega da Unidade Básica de Saúde Zulmira Garcia Rodrigues, no bairro Portelinha, em Acrelândia. Essa é segunda UBS já reformada com recursos de emendas destinadas pelo parlamentar no município. As outras quatro também serão contempladas.

A enfermeira Andressa Pereira, que começou a trabalhar na unidade em 2020, relatou que era difícil desenvolver as funções nas condições em que o prédio se encontrava. “O piso estava fofando, as paredes eram cheias de mofo, poucas salas tinham ar-condicionado, alguns já com problemas…não era fácil. Agora, tá uma maravilha” – disse.

Dona Maria Santos, dos serviços gerais, comemorou que não chove mais dentro da unidade. “Antes, se chovesse era o tempo todo com baldes nas goteiras, rodo para tirar a água onde os baldes não davam conta. Agora tá uma beleza, muito mais fácil de limpar.” – relatou.

“Não tem coisa melhor do que ouvir que estamos transformando a realidade dos municípios. Que os servidores e quem procura às unidades terão uma estrutura mais confortável. Além das UBS’s estamos investindo na reforma e na ampliação do Hospital. Dos mais de R$ 17 milhões já enviados aqui para Acrelândia, ao longo desses anos como parlamentar, R$ 6,3 milhões foram direcionados para a saúde e ano que vem tem mais” – relatou o senador.

Alan Rick também anunciou novas emendas para o município, R$ 2 milhões para pavimentar ruas, R$ 1,5 milhão para investimentos em saúde e mais R$ 500 mil para equipar as unidades.

O secretário de saúde Vitor Martineli agradeceu todo o apoio do senador. “Graças a essas emendas estamos mudando a realidade da saúde de Acrelândia. Quando chegamos aqui, nem habilitada no Ministério da Saúde essa unidade era. Tínhamos muitos problemas estruturais. Essa é a segunda e temos mais quatro para reformar. Nossos dois médicos são do Mais Médicos, também muito defendido pelo senador. Só gratidão” – finalizou.