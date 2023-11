Inscrições para o Concurso do Ministério Público do Acre se encerram nesta quinta

Encerram-se nesta quinta-feira, 30, as inscrições para o concurso efetivo do Ministério Público do Acre (MPAC). O certame oferta 45 vagas para técnico ministerial e analista ministerial em diversas especialidades.

Os salários iniciais variam entre R$ 4,6 mil e R$ 6 mil mais benefícios, com vagas para os níveis médio, técnico e superior.

Os interessados em participar da seleção devem realizar até 30 de novembro de 2023, no site da banca organizadora, Instituto Verbena/UFG ( https://sistemas. institutoverbena.ufg.br/2023/ concurso-mpac/ ). As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo: – Analista Ministerial: R$ 150,00; – Técnico Ministerial: R$ 120,00.

Confira os cargos:

– Técnico Ministerial;

– Analista Ministerial – Análise de Sistemas;

– Analista Ministerial – Arquitetura;

– Analista Ministerial – Ciências Contábeis;

– Analista Ministerial – Comunicação Social;

– Analista Ministerial – Direito;

– Analista Ministerial – Engenharia Ambiental;

– Analista Ministerial – Engenharia Civil;

– Analista Ministerial – Estatística;

– Analista Ministerial – Pedagogia;

– Analista Ministerial – Psicologia;

– Analista Ministerial – Serviço Social; e

– Analista Ministerial – Tecnologia da Informação.

O período para solicitação da isenção da inscrição já se encerrou.